ЦСКА может приобрести капитана «Войводины», Дзагоев просмотрит игрока — Mozzart Sport

23-летний полузащитник сербской «Войводины» Деян Зукич может перейти в московский ЦСКА. Об этом сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, армейцы готовы предложить за капитана клуба из Нови-Сада около € 2 млн. Также сообщается, что за игрой хавбека в финале Кубка Сербии с «Црвеной Звездой» будет наблюдать скаут московского клуба Алан Дзагоев, после чего могут состояться финальные переговоры.

В нынешнем сезоне Зукич принял участие в 42 матчах «Войводины» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Напомним, финал Кубка Сербии между белградской «Црвеной Звездой» и «Войводиной» из Нови-Сада состоится сегодня, 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск.