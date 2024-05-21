Объявлена символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Так, наивысшую оценку получил колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (10,0), забивший пять мячей в ворота «Ахмата». Всего в символическую сборную тура попали три футболиста «Оренбурга», два игрока из московского «Динамо» и по одному из «Сочи», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Ростова» и «Урала».

Фото: WhoScored

Сборная 29-го тура РПЛ по версии WhoScored: Илья Лантратов (7,9, «Локомотив»); Яхья Аттийят-аллах (7,5, «Сочи»); Фабиан Бальбуэна (8,6, «Динамо»); Матиас Перес (8,3, «Оренбург»); Итало (7,5, «Урал»); Бителло (8,6, «Динамо»); Кирилл Щетинин (8,4, «Ростов»); Иван Башич (8,3, «Оренбург»); Химми Марин (7,9, «Оренбург»); Тамерлан Мусаев (8,8, ЦСКА); Матео Кассьерра (10,0, «Зенит»).