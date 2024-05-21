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Хомуха: Акинфеев за два года в ЦСКА может подготовить молодых вратарей

Хомуха: Акинфеев за два года в ЦСКА может подготовить молодых вратарей
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Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха отреагировал на новость о продлении контракта Игоря Акинфеева с московским ПФК ЦСКА. Ранее в СМИ появилась информация, что опытный голкипер и капитан армейцев продлит контракт с московским клубом на два года. Подписание соглашения должно состояться на следующей неделе.

«Я думаю, что для Акинфеева двухлетний контракт с ЦСКА станет последним в качестве игрока. Акинфеев за этот отрезок может подготовить молодых вратарей. Он будет человеком, на которого Тороп и Шайхутдинов будут равняться. У этих вратарей есть хорошие перспективы. Думаю, что в кубковых матчах, скорее всего, будут играть молодые голкиперы», — сказал Дмитрий Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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