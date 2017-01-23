«Реал» подтвердил наличие травмы у Марсело и Модрича

Защитник мадридского «Реала» Марсело и полузащитник Лука Модрич прошли медицинское обследование. Оба футболиста получили повреждения в домашнем матче «Реала» с «Малагой» (2:1) в рамках 19-го тура чемпионата Испании.
Как сообщает пресс-служба клуба, у Марсело диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Что касается Модрича, у хорвата растяжение приводящей мышцы. О сроках, которые требуются на восстановление, пресс-служба не сообщает.
Ранее появилась информация, что оба игрока пропустят минимум месяц.