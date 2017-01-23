Кэхилл и Терри навестили получившего перелом черепа Мэйсона в больнице

Защитники «Челси» Гари Кэхилл и Джон Терри побывали в больнице, где находится полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон.
В матче 22-го тура АПЛ с «Челси» Мэйсон получил тяжёлые травмы в столкновении с защитником синих Гари Кэхиллом. У полузащитника был проломлен череп и наблюдалось кровоизлияние в мозг.
Райан Мэйсон был прооперирован и находится в стабильном состоянии. После игры главный тренер «Челси» Антонио Конте от имени клуба также пожелал всего наилучшего футболисту.
Сколько времени полузащитник проведёт в больнице, не сообщается.