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Видеообзор победы «Спартака» в результативном матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

«Чемпионат» предлагает посмотреть краткий видеообзор встречи:

Видео опубликовано на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

По итогам 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.

В следующем матче красно-белые сыграют с «Динамо» в рамках Кубка России, а железнодорожники встретятся с «Ростовом» в РПЛ.