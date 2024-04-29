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Видеообзор победы «Спартака» в результативном матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Видеообзор победы «Спартака» в результативном матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом»
Аудио-версия:
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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Чемпионат» предлагает посмотреть краткий видеообзор встречи:

Видео опубликовано на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

По итогам 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвёртое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.

В следующем матче красно-белые сыграют с «Динамо» в рамках Кубка России, а железнодорожники встретятся с «Ростовом» в РПЛ.

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