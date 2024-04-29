«Весёлый и безалаберный». Губерниев – о матче «Спартака» с «Локомотивом»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом». Матч прошёл в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершился победой хозяев со счётом 3:2.

«Спартак» — «Локомотив» — 3-2! Матч весёлый и безалаберный! Слишкович всё ближе, чтобы остаться в «Спартаке», как убирать то его? Хотя по стартовому составу вопросов много, особенно по игре в опорной зоне! А «Локомотиву» надо что-то делать, два забиваешь, но для ничьи этого не хватает…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 42 очка. «Локомотив», находится на пятом месте, набрав 41 очко. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», который набрал 50 очков.

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