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«Весёлый и безалаберный». Губерниев – о матче «Спартака» с «Локомотивом»

«Весёлый и безалаберный». Губерниев – о матче «Спартака» с «Локомотивом»
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом». Матч прошёл в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершился победой хозяев со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Спартак» — «Локомотив» — 3-2! Матч весёлый и безалаберный! Слишкович всё ближе, чтобы остаться в «Спартаке», как убирать то его? Хотя по стартовому составу вопросов много, особенно по игре в опорной зоне! А «Локомотиву» надо что-то делать, два забиваешь, но для ничьи этого не хватает…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 42 очка. «Локомотив», находится на пятом месте, набрав 41 очко. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», который набрал 50 очков.

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