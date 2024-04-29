Хлусевич: Голдобин советовал сбрить усы на фарт? Решил перед матчем с «Локо»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, что сбрил усы по совету хоккеиста красно-белых Николая Голдобина.

«Голдобин посоветовал сбрить усы на фарт? Но усы я, кстати, не сбрил ещё, когда забил «Ростову». Они ещё были. Но сегодня решил это сделать, да, перед этой игрой. И, видимо, пошло», — сказал Хлусевич в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 28 апреля завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 26 матчей. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 41 очко.