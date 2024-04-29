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Ансу Фати принял решение по своему будущему

Ансу Фати принял решение по своему будущему
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Вингер «Барселоны» Ансу Фати, выступающий на правах аренды в составе английского «Брайтона», хочет вернуться в каталонский клуб.

Как сообщает Sport, Фати твёрдо намерен вернуться в «Барселону» и бороться за место в составе. Он хочет впечатлить главного тренера Хави на предсезонке и закрепиться в составе. Наставник готов предоставить шанс футболисту, но определяющей будет позиция руководства клуба. Каталонцы вынуждены продавать игроков ради новых трансферов, а Фати больше не является неприкасаемым.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Ансу Фати провёл за «Брайтон» 25 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В сентябре 2023 года испанец перешел в аренду «Брайтон энд Хоув Альбион» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста. Тогда Фабрицио Романо отметил, что ключевую роль в трансфере сыграл главный тренер «чаек» Роберто Де Дзерби. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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