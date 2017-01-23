Агент: у Эззатоллахи нет контракта с «Ростовом», но он хочет остаться

Иранский полузащитник Саид Эззатоллахи не имеет подписанного контракта с «Ростовом», однако хочет остаться в клубе и присоединится к команде на втором сборе в Турции. Об этом сообщил представитель игрока Мехди Хагитали.
«Контракта у Саида пока нет. Он пропустил первый сбор команды, но на втором в Турции уже присоединится к партнёрам. Мы находимся в процессе переговоров о новом контракте с руководством „Ростова“. Взаимное желание у сторон есть, думаю, вскоре вопрос будет решён. Саид хочет остаться в клубе. Информация о зарубежных клубах не соответствует действительности. Зимнее трансферное окно короткое, найти какие-то варианты в январе сложно. Посмотрим, что будет летом», — цитирует агента «Р-Спорт».
Член совета директоров ростовской команды Али Узденов 10 января сообщил, что «Ростов» продлил контракт с Эззатоллахи, но через два дня после этого зарубежные СМИ проинформировали о возможном переходе 20-летнего футболиста в «Гамбург». При этом на сборе «Ростова» в Абу-Даби Эззатоллахи отсутствовал.