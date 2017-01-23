Аузилио: болельщикам «Интера» лучше забыть о Месси

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио отметил, что переход форварда «Барселоны» Лионеля Месси в миланский клуб не состоится из-за финансового фэйр-плей. Ранее СМИ сообщали, что нерадзурри заинтересованы в переходе Месси.
«Если я начну говорить о переходе Месси, то введу болельщиков в заблуждение. Конечно, у нашего клуба устойчивое положение, у нас есть ресурсы и амбиции, но существуют параметры, установленные УЕФА, которые мы не можем игнорировать. Так что об этом лучше забыть», — сказал Аузилио в эфире Mediaset Premium.