Эффенберг не считает потерю Артуро Видаля страшной для «Баварии»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Штефан Эффенберг прокомментировал потерю полузащитника Артуро Видаля. У чилийского игрока ушиб бедра, и в ближайших матчах он не сможет выйти на поле.
«Отсутствие Видаля? Там есть Хаби Алонсо. Кроме того, Киммих имеет притязания на то, чтобы играть в этом амплуа. Не следует забывать и о Саншеше, который всё-таки в своей стопроцентной форме. Однако ему требуется время, если принять во внимание его молодой возраст и новое окружение. И это время должно быть предоставлено ему», — приводит слова Эффенберга tz.
По итогам 17 туров чемпионата Германии Видаль принял участие в 15 матчах, став автором 1 гола.