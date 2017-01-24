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175 лет назад 2016
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Защитник «Шальке» Баба выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок

24 января 2017, вторник. 13:41. Футбол
Защитник «Шальке-04» Абдул Баба выбыл на несколько месяцев из-за разрыва крестообразных связок. Ожидалось, что травма ганского футболиста менее серьёзная, однако худшие опасения оправдались после тщательного медицинского обследования.

22-летний игрок уже перенёс операцию, которая прошла без каких-либо осложнений. В текущем сезоне Баба провёл в чемпионате Германии 13 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

«Желаем скорейшего выздоровления, Баба», — сообщила пресс-служба немецкого клуба.
Источник: Официальный сайт ФК "Шальке-04" Сообщить об ошибке
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Шальке-04 Абдул Баба Травмы — футбол
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24 января 2017, вторник
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