Защитник «Шальке» Баба выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок

Защитник «Шальке-04» Абдул Баба выбыл на несколько месяцев из-за разрыва крестообразных связок. Ожидалось, что травма ганского футболиста менее серьёзная, однако худшие опасения оправдались после тщательного медицинского обследования.
22-летний игрок уже перенёс операцию, которая прошла без каких-либо осложнений. В текущем сезоне Баба провёл в чемпионате Германии 13 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.
«Желаем скорейшего выздоровления, Баба», — сообщила пресс-служба немецкого клуба.