Моуринью: влияние Фергюсона на «МЮ» невелико, но я ощущаю его поддержку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что бывший наставник команды Алекс Фергюсон не оказывает большого влияния на команду.
«Сейчас, если честно, влияние Фергюсона на команду очень невелико. Я ощущаю и всегда ощущал его поддержку, кроме тех моментов, когда мы возглавляли конкурирующие клубы. Когда я работал в Италии и Испании, мы обменивались сообщениями, он желал мне удачи. Фергюсон является очень уважаемой личностью. Он не так часто появляется в клубе. Думаю, он чувствует себя совершенно свободным. Говорил ему, что «МЮ» – его дом. Пару раз он ездил с нами в автобусе», – цитирует Моуринью A Bola.
Ранее сообщалось, что Моуринью разрешил Фергюсону путешествовать с командой на выездные матчи «МЮ».