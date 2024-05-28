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РУСАДА с начала года чаще других проверяло на допинг игроков «Локомотива»

РУСАДА с начала года чаще других проверяло на допинг игроков «Локомотива»
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по апрель чаще других проводило тестирование футболистов московского «Локомотива». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

Всего за четыре месяца были проверены на допинг шесть игроков «Локомотива» — Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Лантратов и Евгений Морозов (все — в марте), Артём Карпукас и Максим Глушенков (оба — в апреле). Всего РУСАДА в первые четыре месяца 2024 года проверило на допинг 19 футболистов РПЛ, в том числе трёх игроков ЦСКА, по два игрока «Краснодара», «Рубина», «Спартака» и «Ахмата», по одному футболисту «Ростова» и «Динамо».

Напомним, «Локомотив» завершил сезон-2023/2024 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка. Чемпионом страны стал «Зенит». Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака выиграли шестой титул кряду. Второе место занял «Краснодар», третьим стало «Динамо». Напрямую в Мелбет Первую лигу по итогам завершившегося сезона вылетели «Балтика» и «Сочи». В стыковых матчах сыграют «Пари НН» и «Урал».

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