Игрок «Урала» Каштанов высказался о попадании команды в зону стыковых матчей

Футболист «Урала» Алексей Каштанов высказался о попадании своей команды в зону стыковых матчей по итогам сезона-2023/2024 РПЛ. Напомним, «Урал» сыграет в них с «Акроном». Первый матч состоится 29 мая (17:00 мск) и пройдёт на домашнем стадионе «Урала». Ответная игра пройдёт 1 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

«Однозначно отрицательная реакция на результат матча с ЦСКА и итоговое место в таблице. Ребята понимали, что надо было выходить и побеждать. Как минимум не проиграть. К сожалению, не получилось.

Не у меня надо спрашивать, что случилось с командой. Оценку в конце сезона делает тренерский штаб и президент клуба. Мне надо оценку делать? Вы хотите, чтобы я отвечал за всю команду, но это будет неправильно. Атмосфера в команде всё время была хорошая, позитивная», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.