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Тедеско прокомментировал возвращение Витселя в сборную Бельгии

Тедеско прокомментировал возвращение Витселя в сборную Бельгии
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о возвращении игрока «Атлетико» Акселя Витселя в национальную команду перед чемпионатом Европы — 2024.

«Мы были открыты для его возвращения. Я встретился с ним и хотел посмотреть ему в глаза, чтобы поговорить о его ситуации. У него много качеств, и прежде всего он опытный игрок, который может помочь молодым футболистам, независимо от того, играет он или нет.

Аксель также может играть на разных позициях, как на позиции «шестёрки», так и на позиции центрального защитника, что немаловажно, когда в команде 25 игроков. Он нам нужен, особенно потому, что нам нужно больше опыта в обороне. У нас уже есть Ян Вертонген и Ваут Фас, но Зено Дебаст ещё молод. Я думаю, это хорошее сочетание», — приводит слова Тедеско RTBF.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Сборная Бельгии начнёт свой путь на турнире в группе E с национальными командами Словакии, Румынии и Украины.

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