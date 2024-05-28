Тренер сборной Бельгии Тедеско объяснил, почему не включил Куртуа в заявку на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил, почему не включил голкипера «Реала» Тибо Куртуа в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

«Тибо знает своё тело лучше, чем кто-либо другой. Всё было понятно с самого начала. Он только что вернулся в строй, а играть каждые три-четыре дня на крупном турнире — это сложно. Мы приняли эту информацию во внимание и посчитали, что Куртуа не готов к Евро», — приводит слова Тедеско RTBF.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Бельгии начнёт свой путь на Евро-2024 в группе E с национальными командами Словакии, Румынии и Украины.