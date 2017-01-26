С 35-летним французским игроком подписан контракт, срок которого рассчитан на 18 месяцев.
Контракт Эвра с «Ювентусом» истекал летом 2017 года. В текущее трансферное окно защитника сватали в «Валенсию», «Кристал Пэлас», «Лион» и «Манчестер Юнайтед».
В «Ювентус» Эвра перебрался в июле 2014 года и в составе итальянской команды провёл 82 матча.
Эвра, сыгравший 81 матч за сборную Франции, покинул родину в январе 2006 года, перейдя из «Монако» в «Манчестер Юнайтед».
Фото: Официальный сайт ФК "Марсель"
Патрис Эвра стал игроком «Марселя