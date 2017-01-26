Сборная Бразилии обыграла Колумбию в матче памяти погибших игроков «Шапекоэнсе»

Сборная Бразилии в товарищеском матче победила команду Колумбии. Встреча состоялась на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 47-й минуте забил Дуду.
Отметим, что матч был посвящён памяти погибших в авиакатастрофе игроков клуба «Шапекоэнсе». Сборная Бразилии специально для этого матча была составлена только из игроков, выступающих в национальном чемпионате. Все средства, собранные благодаря матчу, будут направлены семьям погибших футболистов и сотрудников «Шапекоэнсе».