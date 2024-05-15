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ФИФА объявила о назначении генеральным секретарём Маттиаса Графстрёма

ФИФА объявила о назначении генеральным секретарём Маттиаса Графстрёма
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Совет ФИФА официально назначил Маттиаса Графстрёма (Швеция/Нидерланды) генеральным секретарём организации. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

Ранее Маттиас Графстрём временно исполнял обязанности генерального секретаря ФИФА с октября 2023 года.

«Для меня большая честь быть назначенным генеральным секретарем ФИФА, и я хотел бы поблагодарить президента ФИФА Джанни Инфантино, президентов конфедераций, вице-президентов и членов Совета ФИФА за то, что они доверили мне служить футболу в такой важной должности.

Футбол – моя страсть с самого рождения. Я начал играть в него ещё ребенком и всю жизнь работал в футболе на разных уровнях. Поэтому у меня нет слов, чтобы выразить мои чувства, поскольку я с гордостью и большим чувством ответственности принимаю самый большой вызов в моей профессиональной жизни. Вместе с командой ФИФА я, конечно, больше, чем когда-либо, посвящу себя служению нашему прекрасному футболу, ФИФА и её 211 ассоциациям-членам», — сказал Графстрём.

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