Мор: «Зенит» забил ЦСКА всего два гола в пяти матчах, Федотов умеет выстраивать игру

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Игра пройдёт сегодня, 15 мая, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. Первый матч команд состоялся 2 мая и завершился со счётом 1:1.

«В пяти последних матчах «Зенит» забил армейцам всего два гола. И то это были не победные мячи. Умеет Федотов так выстраивать игру, что ЦСКА терпит, страдает, нейтрализует сильные стороны соперников и ищет свои шансы в контратаках. В плане обороны Федотов очень хорошо умеет выстраивать игру против конкретного соперника.

Что касается Заболотного, он в любом случае приносит много пользы команде. Даже если он не забивает, он много борется, прессингует, стягивает соперников на себя, сбрасывает мяч партнёрам», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, победитель финала Пути РПЛ выйдет в Суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем Пути регионов (калининградской «Балтикой»).