Пивоваров: «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар» не поддержали дату Суперкубка 13 июля

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с датой Фонбет Суперкубка России, который должен состояться 13 июля.

«3 и 6 июля «Динамо» проведёт свои матчи в Братском кубке — получается, за неделю до Суперкубка. Но до него надо ещё дожить, доиграть. Но когда надо уже сейчас утверждать календарь, мы вынуждены рассматривать все сценарии — поэтому ни наш клуб, ни ЦСКА, ни, кстати, «Спартак» с «Краснодаром» не поддержали дату Суперкубка 13 июля, когда часть игроков будут в сборных на Евро и Кубке Америки. Но решение было принято большинством клубов, и финальное утверждение — за исполкомом», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что новый футбольный сезон в России стартует 13 июля матчем за Суперкубок страны. При этом первый тур нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на выходные 20–21 июля. В период с 30 июля по 1 августа пройдёт первый тур группового этапа Кубка России. Отмечалось, что проект структуры календаря ранее был утверждён общим собранием клубов Премьер-Лиги. В матче за Суперкубок России — 2024 встретятся чемпион страны и обладатель Кубка России сезона-2023/2024. Действующим обладателем Суперкубка России является санкт-петербургский «Зенит», который обыграл московский ЦСКА (0:0, 5:4 пен.).