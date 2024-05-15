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Мацуев: настоящий болельщик проявляется, когда команде плохо, и «Спартаку» плохо уже давно

Мацуев: настоящий болельщик проявляется, когда команде плохо, и «Спартаку» плохо уже давно
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Известный пианист, народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался о проблемах красно-белых.

«Да, мы проиграли «Балтике», это печально и ещё раз подтверждает, что мы провалили этот сезон. Мы должны получать комментарии от руководства клуба о стратегии, как мы будем дальше жить, и в следующем сезоне должны бороться за первое место. Я всегда говорил, что настоящий болельщик проявляется, когда команде плохо, и «Спартаку» плохо достаточно долгое время», — приводит слова Мацуева ТАСС.

Напомним, накануне, 14 мая, «Спартак» провёл финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024 «Спартак» располагается на пятом месте, набрав 46 очков по результатам 28 матчей.

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