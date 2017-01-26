Роберто Карлос: Жезус может стать важным игроком для «МС», но нужно время

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что новичок «Манчестер Сити» Габриэл Жезус принесёт пользу «горожанам», но нужно время. 19-летний нападающий дебютировал за «МС» в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур», появившись на поле на 82-й минуте.
«Габриэль будет очень важным игроком для «Манчестер Сити», но ему нужно время, чтобы адаптироваться. Я хотел бы попросить людей, чтобы не оказывали на него большое давление, слишком рано. За 15 минут в матче с «Тоттенхэмом» он показал, на что способен. У него фантастическая скорость, он забил гол, который был отменён из-за офсайда. Но это молодой игрок, которому нужно адаптироваться в новой стране», — цитирует Карлоса Sky Sports.