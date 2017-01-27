Нагельсман: мы с Тухелем и Хазенхюттлем решаем, кто будет тренировать «Баварию»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман с иронией прокомментировал слухи о возможном приходе в «Баварию».
«Мы находимся в очень в тесном контакте с главным тренером „РБ Лейпциг“ Ральфом Хазенхюттлем и Томасом Тухелем из „Боруссии“ Д. Договариваемся, кто в следующем году будет главным тренером «Баварии», кто – помощником, а кто возглавил клуб ещё через год. Если мы придем к согласию, то сразу же обо всем объявим. Но пока что мы очень рьяно спорим», — цитирует тренера Bild.
Ранее бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус выразил мнение, что Нагельсман может вскоре возглавить мюнхенцев, если продолжит удачно работать с «Хоффенхаймом».