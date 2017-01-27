«Бенфика» проиграла «Морейренсе» в полуфинале Кубка португальской лиги

«Бенфика» потерпела поражение от «Морейренсе» со счётом 1:3 в полуфинале Кубка португальской лиги, который состоялся 26 января в Морейре-де-Конегуш.
Счёт в матче открыла «Бенфика» уже на 6-й минуте усилиями Эдуардо Сальвио. Во втором тайме хозяева отыгрались на 46-й минуте — гол забил Усман Драме. На 54-й минуте Эммануэл Боатенг вывел «Морейренсе» вперёд, а на 71-й он же оформил дубль, поставив в этой встрече точку.
В финале «Морейренсе» встретится с «Брагой», разгромившей «Виторию Сетубал» со счётом 3:0.