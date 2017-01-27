Защитник «Алавеса»: никогда не буду праздновать гол в ворота «Атлетико»

Защитник «Алавеса» Тео Эрнандес отметил, что если забьёт гол в ворота мадридского «Атлетико» в предстоящем матче 20-го тура чемпионата Испании, то не будет праздновать его. Эрнандес формировался как футболист в столичном клубе, а с 2015 по 2016 год защищал цвета его резервной команды.
«Я никогда не буду праздновать гол в ворота «Атлетико». В сердце всегда чувствую, что «Атлетико» является моей командой. Хотя сейчас я счастлив в «Алавесе». Естественно, я и все мои партнёры по команде очень мотивированны на эту игру», — приводит слова Эрнандеса AS.
«Алавес» встретится с «Атлетико» 28 января на своём поле.