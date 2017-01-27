Федерация футбола Молдавии сообщила о переходе Карпа в «Уфу»

Защитник сборной Молдавии и румынского клуба «Вииторул» Кэтэлин Карп продолжит карьеру в России. 23-летний футболист подписал контракт с «Уфой». Об этом говорится на официальной странице федерации футбола Молдавии в «Инстаграме».
Защитник подписал контракт на три с половиной года. Другие детали сделки неизвестны.
Ранее Кэтэлин Карп играл в составе двух других румынских команд — «Стяуа» и «ЧФР Клуж», а также в дубле и юношеских командах киевского «Динамо». За сборную Молдавии новичок «Уфы» провёл 11 матчей и забил один гол.