Анчелотти: надеюсь остаться в «Баварии» на 10 или 20 лет

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман может занять его пост по окончании срока действия соглашения с мюнхенским клубом.
«Буду рад за Нагельсмана, если он однажды возглавит «Баварию». Возможно, это случится лет через 10 или 20. Он является квалифицированным специалистом и проделывает хорошую работу в своём клубе. Желаю ему всего наилучшего.
Однако я надеюсь остаться в «Баварии» на 10 лет. Или на 20, почему нет? У меня есть контракт ещё на три года. Я чувствуя себя здесь хорошо, как дома. У меня в распоряжении фантастическая команда, а Мюнхен – фантастический город. И журналисты здесь тоже неплохие. Сейчас не лучшее время говорить о моём контракте. На данный момент я хочу просто наслаждаться сезоном», — цитирует Анчелотти Goal.