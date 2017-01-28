Коутинью: думаю только о «Ливерпуле», Китай мне не интересен

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо после продления контракта с мерсисайдцами заявил, что не заинтересован в переходе в чемпионат Китая. Коутиньо продлил соглашение до 2022 года и теперь будет получать £ 200 тыс. в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком красных.
«Я хочу выигрывать титулы вместе „Ливерпулем“. Пятилетний контракт даёт мне такую возможность. Китай мне не интересен. Я не думаю о подобном развитии карьеры, по крайней мере, в данный момент. Моё сердце здесь, и я не думаю о каком-либо другом клубе, кроме „Ливерпуля“.
Верю, что каждый игрок должен найти тот клуб, где он может выразить себя, отдаваться игре полностью. Для меня такой клуб — „Ливерпуль“. И когда ты находишь такое место, то не стоит искать от добра добра. У “Ливерпуля“ есть план, стратегия, как вернуться на передовые позиции, и я хочу быть частью этого.
„Ливерпуль“ — великий клуб. Помню, как все старались помочь мне, когда я впервые приехал в Англию. Ко мне отнеслись как к члену семьи и сделали всё, чтобы я чувствовал себя комфортно. Меня избавили от всех забот, что позволило думать только о футболе», — приводит слова Коутинью Daily Mail.