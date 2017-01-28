Коутиньо: я хочу победить «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо после продления контракта с мерсисайдцами признался, что хочет стать частью будущего клуба и победить «Барселону». Коутиньо продлил соглашение до 2022 года и теперь будет получать £ 200 тыс. в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком красных.
«У „Ливерпуля“ есть план: быть снова на вершине, и это то, во что я верю. Я хочу быть частью этого. Нет ничего, что могло бы помешать нам конкурировать с топ-клубами из Англии и Европы — такими, как „Барселона“. Да, я хочу победить „Барсу“. Почему нет?» — цитирует Коутиньо Daily Mail.