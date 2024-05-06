«Факел» — «Зенит»: во сколько начнётся матч 27-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени.

Встречу «Факела» и «Зенита» покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 26 туров чемпионата России «Факел» набрал 27 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на первой строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.