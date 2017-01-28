«Байер» уступил «Боруссии» М, ведя после первого тайма со счётом 2:0

«Байер» проиграл «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче 18-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и закончилась со счётом 2:3.
После первого тайма хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Жонатана Та и Хавьера Эрнандеса, но во второй половине они упустили своё преимущество и отдали победу гостям — в начале тайма Ларс Штиндль оформил дубль и сравнял счёт, а на 71-й минуте Раффаэл забил решающий мяч.
«Байер» (24 очка) идёт восьмым в таблице Бундеслиги, «Боруссия» (20 баллов) занимает 13-е место.