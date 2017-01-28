Уолкотт: «Саутгемптон» навеки в моём сердце, поболею за них в финале Кубка лиги

Форвард «Арсенала» Тео Уолкотт поделился впечатлениями от разгрома «Саутемптона» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счетом 5:0 в пользу «канониров». Уолкотт оформил хет-трик.
«Саутгемптон», как правило, всегда доставлял «Арсеналу» проблемы, но сегодня мы были очень хорошо готовы. Мы здорово проходили центр поля, да и Уэлбек был просто великолепен. Мы создали много моментов и отыграли на ноль, это особенно приятно.
«Саутгемптон» всегда будет в моем сердце, с этим клубом у меня связаны большие воспоминания. Это сильная команда, я буду болеть за них в финале Кубка лиги", — сказал экс-игрок «святых» в эфире BT Sport.