Дмитрий Хомуха: Кирилл Набабкин достоин уважения — он много лет играл в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о защитнике армейцев Кирилле Набабкине. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Набабкин покинет ЦСКА по окончании сезона-2023/2024.

«Если Набабкин чувствует в себе силы продолжать играть, то он может помочь командам второй восьмёрки РПЛ, а также клуба из ФНЛ. В первую очередь это зависит от психологического состояния, готов ли футболист играть дальше или он устал морально. Набабкин много лет играл в ЦСКА, это говорит о том, что он человек, который достоин уважения», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступает с 2010 года. В составе армейцев Кирилл по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кирилл Набабкин провёл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России и один в Суперкубке страны.