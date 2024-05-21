Игрок «Динамо» Чавес — о чемпионской гонке РПЛ: наслаждаемся моментом, в котором находимся

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался об игре бело-голубых, а также поделился эмоциями от чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ.

«В последних играх у нас идёт отличная серия, но впереди ещё один важный матч. Даже когда у нас был сложный период, мы продолжали сохранять спокойствие. Мы знали, что у нас ещё есть время всё исправить, мы верили в свои возможности. Сейчас мы наслаждаемся моментом, в котором находимся.

Я знал, что еду в большой клуб, но не мог представить, что смогу приблизиться к титулу уже в первом сезоне. Все хотят стать чемпионами, но тяжело этого добиться в первый же сезон в новой команде», — приводит слова Чавеса Metaratings.

После 29 сыгранных туров сразу три команды всё ещё сохраняют шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 50 очками пребывает на третьем месте.

Напомним, в 30-м туре чемпионата московское «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Зенит» будет принимать на своём поле «Ростов».