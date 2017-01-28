Гол Проппера на 87-й минуте принёс ПСВ победу над «Хераклесом»

ПСВ вырвал победу у «Хераклеса» в матче 20-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча проходила в Алмело на стадионе «Полман» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В дебюте второго тайма Барт Рамселар открыл счёт. На 74-й минуте Самуэль Арментерос провёл ответный мяч, но на 87-й минуте ПСВ забил победный гол: отличился Дэви Проппер, которым, по слухам, интересуется «Зенит».
ПСВ (43 очка) занимает второе место, отставая от лидирующего «Фейеноорда» на пять баллов и сыграв на матч больше. «Хераклес» (21) идёт 12-м.