Симеоне: 1 очко — это лучше, чем могло быть при такой игре «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью 1:1 в матче 20-го тура Примеры, который состоялся 28 января.
«Алавес превзошёл нас, особенно в интенсивности игры. В целом мы провели плохой матч. У Гайтана был отличный момент, но голкипер здорово среагировал. Карраско выглядел так же, как и вся команда. Нам нужно попытаться добиться прогресса. Тем не менее у нас есть одно очко, а это лучше, чем могло быть при такой игре. «Алавес» меня не удивил, эта команда играет так со всеми соперниками», — приводит слова Симеоне официальный сайт «Атлетико».