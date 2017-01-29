Писарев: я — в сборной Беларуси? Мало ли что пишут, сейчас я гуляю с детьми

Российский тренер Николай Писарев прокомментировал информацию о своём возможном назначении на пост наставника сборной Беларуси, которая появилась накануне в российских СМИ.
«Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день. Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчёт меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в Белорусскую федерацию футбола», — цитирует Писарева «Прессбол».
Набрав 2 очка в 4 матчах отбора ЧМ-2018, Беларусь занимает пятое место в группе А.