Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Хорсенсом»

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017
WTA
ATP
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Билеты на спорт
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
Допинг
Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
16:32
«Вест Хэм» объявил, что согласился продать Пайета в «Марсель» за £ 25 млн
16:03
Фарфан стал игроком «Локомотива»
16:01
Судьи не засчитали чистый гол «Барселоны» в ворота «Бетиса»
15:53
Гол Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»
14:56
Оланаре: уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году
19:43
ЦСКА объявил о возвращении Оланаре
17:53
Голы Попова, Самедова и Адриано помогли «Спартаку» разгромить «Жилину» на сборе
21:46
Дубль Кокорина принёс «Зениту» победу над «Легией»
22:48
Луческу: ошибки Данни — это нормально, он почти год не играл
20:03
Оланаре: ЦСКА — единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Хорсенсом»
29 января 2017, воскресенье. 16:41.
Футбол
Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на контрольный матч с датской командой «Хорсенс» на сборе в испанском Кампоаморе. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.
ЦСКА
: Чепчугов, Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Миланов, Вернблум, Головин, Дзагоев, Чалов, Ионов.
Запасные
: Помазун, Овчинников, Набабкин, Щенников, Кучаев, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА
Комментарии:
Правила
Новости. Футбол
29 января 2017, воскресенье
16:50
Аке: было приятно, что Конте отозвал меня из аренды
16:41
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Хорсенсом»
16:38
Дуссье подал в отставку с поста главного тренера сборной Кот-д'Ивуара
16:32
«Вест Хэм» объявил, что согласился продать Пайета в «Марсель» за £ 25 млн
16:26
«Торино» сыграл вничью с «Аталантой»
16:08
Геркус: Фарфан способен разнообразить и усилить атакующие действия «Локомотива»
16:03
Фарфан стал игроком «Локомотива»
16:01
Судьи не засчитали чистый гол «Барселоны» в ворота «Бетиса»
15:53
Гол Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»
15:37
Виллаш-Боаш поблагодарил «Зенит» за поздравление с китайским Новым годом
15:27
«Ливерпуль» организовал частный самолёт для Мане в преддверии матча с «Челси»
15:19
Конте хочет видеть в «Челси» форварда «Сассуоло» Берарди
15:00
Футболисты, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса
14:56
Оланаре: уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году
14:46
«МЮ» дозаявит Швайнштайгера на Лигу Европы
14:20
«Оренбург» проведёт пять контрольных матчей на втором сборе в Белеке
14:20
«Марсель» договорился с «Вест Хэмом» о трансфере Пайета за € 30 млн
14:15
«Майнц» арендовал Кркича у «Сток Сити»
14:00
«ПСЖ» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
13:56
«Саутгемптон» договорился с «Наполи» о трансфере Габбьядини за € 17 млн
13:53
Оланаре выбрал игровой номер после возвращения в ЦСКА
13:49
«Манчестер Юнайтед» продал Госса в «Куинз Парк Рейнджерс»
13:36
Будковский перешёл из «Шахтёра» в «Анжи» на правах аренды
13:27
Манчини: возглавить «ПСЖ»? Всё может быть, Париж — очень красивый город
13:26
Спаллетти: за Гренье когда-то следил «Милан», который видел в нём замену Пирло
13:21
Писарев: я — в сборной Беларуси? Мало ли что пишут, сейчас я гуляю с детьми
13:20
Сарри: смена тренера делает «Палермо» вдвойне опаснее для «Наполи»
13:09
«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Бетисом»
13:00
«Реал» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
12:59
В сирийском городе Алеппо провели первый за пять лет футбольный матч
12:54
Сусо: у нас с Михайловичем не было разногласий, просто я ему не нравился
12:47
Шишкин: для меня «Краснодар» — хороший вариант. Надеюсь, и я для него тоже
12:36
Проппер: слухи об интересе «Зенита» меня не особо беспокоят, это дело клубов
12:32
Фабрегас: лучше учиться на ошибках других — мы видели, что «Ливерпуль» вылетел
12:26
Яя Туре: надеюсь, 2017-й будет годом «Манчестер Сити»
12:17
Сын Брайана Клафа: не буду врать — мне хотелось бы возглавить «Ноттингем Форест»
12:01
Анри: судьи начали влиять на чемпионскую гонку в АПЛ, нам нужны видеоповторы
12:00
«Манчестер Юнайтед» — «Уиган»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
11:42
Роналдиньо: я никогда не стану тренером — не могу смотреть на игру все 90 минут
11:41
Компани: я самый счастливый футболист на свете
11:33
Хайдель: возможно, «Шальке» сейчас нужен именно матч с «Баварией»
11:30
«Локомотив» — «Осиек»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
11:22
Крузе: одного тайма хорошей игры против «Баварии» недостаточно
11:20
Каранка: посмотрите, сколько сильных команд уже вылетело из Кубка Англии
11:03
Бенитес извинился перед болельщиками «Ньюкасла» после вылета из Кубка Англии
Все новости
RSS
Поможет ли Бранислав Иванович "Зениту" в борьбе за золото РФПЛ?
Нет, он приехал обеспечить свою старость и с футболом закончил
Да, это защитник топ-уровня по меркам РФПЛ
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+