Тер Штеген назвал причину потери контроля над игрой в матче с «Бетисом»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отдал должное «Бетису» после матча 20-го тура чемпионата Испании между этими командами (1:1). Немецкого футболиста спросили, почему в некоторых эпизодах каталонская команда теряла контроль над игрой.
«Потому что есть соперник, который также играет и хочет одержать победу. Мы сыграли неплохо, но есть элементы игры, которые нам необходимо усовершенствовать. К сожалению, нам в этой встрече не удалось забить победный гол. Мы должны проанализировать свои ошибки и понять, как их надо исправлять», — цитирует тер Штегена Marca.