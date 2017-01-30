Эмери: считаю ничью с «Монако» справедливой

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Монако» (1:1) в матче 22-го тура французской Лиги 1. На 81-й минуте Эдинсон Кавани вывел парижан вперёд, однако на второй добавленной минуте Бернарду Силва принёс монегаскам ничью.
«Это был трудный матч против сильной команды, которая билась на протяжении всех 90 минут. В целом считаю результат справедливым. Матч был упорным, но нам удалось открыть счёт, после чего мы были близки к победе. Добиться максимального результата не удалось, но мы отстаём от лидеров всего на три очка. Титул завоюет команда, которая будет наиболее последовательна до конца сезона», — приводит слова Эмери официальный сайт «ПСЖ».