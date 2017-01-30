Мустафи: когда моя команда проигрывает, я не прихожу домой, а остаюсь в отеле

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи поделился мнением о своём выступлении и статистике в составе лондонского клуба.
«Я надеюсь, что смогу сохранить эту статистику до конца сезона. Будет трудно, но лично я двигаюсь от игры к игре. Пытаюсь максимально отдаваться игре, тогда результаты приходят. Когда моя команда проигрывает, я не прихожу домой, а остаюсь в отеле, потому что не хочу слышать всё это. Когда еду на матч, я не думаю о проигрыше. Я еду за победой. У нас хорошая атмосфера в раздевалке, и все легко уживаются», — цитирует Мустафи Sky Sports.
В нынешнем сезоне Шкодран Мустафи принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.