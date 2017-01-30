Экс-игрок «Реала»: освистывание Роналду? Это ген «Сантьяго Бернабеу»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Франсиско Буйо прокомментировал свист болельщиков клуба в адрес нападающего Криштиану Роналду. Для Буйо ничего удивительного в поведении болельщиков нет, несмотря на то что речь идёт об одном из самых значительных футболистов в истории испанского гранда.
«Освистывание Роналду? Это ген «Сантьяго Бернабеу». Наша публика очень требовательна. Это верные команде люди, которые всегда заполняют стадион. Я сам больше делаю акцент на том, что футболист должен усилить свою игру. Не стоит размышлять об отношениях между Роналду и поклонниками «Реала», — приводит слова Буйо Bernabeu Digital.
В последний раз Роналду был освистан в домашнем матче 20-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (3:0), несмотря на то что стал автором гола и результативной передачи. Нервы игрока не выдержали, и он оскорбил болельщиков нецензурными словами.