Пайет: чувствовал себя в «Вест Хэме» не очень комфортно, а в «Марселе» мой дом

Полузащитник Димитри Пайет, который сегодня официально стал игроком «Марселя», поделился впечатлениями от перехода из «Вест Хэм Юнайтед». Димитри уже выступал за «Марсель» в 2013-2015 годах.
«Я очень хотел вернуться в «Марсель». Здесь мой дом, я хотел вернуться и стать частью чемпионского проекта «Марселя». Думаю, я знаю, как играть под давлением. Возвращение в «Марсель» – мой личный выбор, я сделал его сам. Я чувствовал себя в «Вест Хэме» не очень комфортно, мне нужно было вернуться на родину.
Я уже пообщался с игроками „Марселя“, они рады моему возвращению. Тренируюсь в общей группе и готов играть. Цель «Марселя» в этом сезоне – попадание в еврокубки, всё же в первую тройку попасть будет крайне сложно», — цитирует Пайета пресс-служба «Марселя».