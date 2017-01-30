Все 5 лондонских клубов АПЛ обвиняются в насилии над детьми в прошлом

Лондонские «Арсенал», «Вест Хэм Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» обвиняются в насилии над детьми в прошлом, сообщает Sky Sports.
По информации издания со ссылкой на источник в полиции, на данный момент ведётся расследование по 255 случаям сексуального домогательства над детьми в 77 клубах страны. Помимо лондонских команд три клуба сейчас выступают в Чемпионшипе, ещё три – в третьем и четвёртом дивизионах, остальные 66 – в низших лигах.
В ноябре FA начала расследование в связи с сообщениями о домогательствах к юношам со стороны тренеров. Два десятка пострадавших, некоторые из которых раскрыли свою анонимность, обратились в Профессиональную футбольную ассоциацию с этой информацией. В декабре сообщалось, что британская полиция расследует уже несколько сотен случаев сексуального домогательства к подросткам в академиях футбольных клубов.