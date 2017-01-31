Румменигге раскритиковал ФИФА за изменение формата чемпионата мира

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге раскритиковал решение ФИФА относительно изменения формата чемпионата мира. Румменигге считает изменения нецелесообразными.
«ФИФА должна подходить к таким вопросам более ответственно. Вместо количества нам нужно больше качества. В конце концов мы будем вынуждены составить новый календарь игр. Кроме того, болельщикам всё это также не понравится, если речь идёт лишь о политике и зарабатывании денег», — цитирует Румменигге интернет-портал Goal.
ФИФА уже официально объявила о расширении финальной стадии чемпионата мира по футболу с 32 до 48 сборных.
Команды будут разбиты на 16 групп, в каждую из которых войдут по три сборные. 32 участника выйдут в плей-офф. Впервые по новой схеме турнир будет проведён в 2026 году.