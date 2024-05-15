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В матче «Химик» — «Машук-КМВ» забили один из самых быстрых голов в истории футбола

В матче «Химик» — «Машук-КМВ» забили один из самых быстрых голов в истории футбола
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В эти минуты проходит матч Второй лиги A (группа Серебро, второй этап), в рамках которого встречаются «Химик» и «Машук-КМВ». На момент выхода новости счёт в игре равный – 2:2.

Россия - LEON-Вторая лига А . Группа Серебро. 2-й этап. 14-й тур
15 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Химик Дз
Дзержинск
Окончен
2 : 3
Машук-КМВ
Пятигорск
0:1 Иванов – 1'     1:1 Абрамушкин – 2'     1:2 Хутов – 11'     2:2 Абрамушкин – 19'     2:3 Gloydman – 79'    
Удаления: нет / Бутенко – 44'

На первой минуте игрок гостей Николай Иванов нанёс удар из центрального круга прямо после стартового свистка и поразил ворота соперника. Ему понадобилось на гол около трёх секунд.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале Второй лиги.

Любопытно, что «Химик» сравнял счёт на второй минуте, а к 19-й минуте счёт в матче уже был 2:2.

Сейчас рекорд за самый быстрый гол в футболе принадлежит игроку английского «Кройдона» Райану Холлу, который отличился через 2,31 секунды после начала матча.

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