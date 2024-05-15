В матче «Химик» — «Машук-КМВ» забили один из самых быстрых голов в истории футбола

В эти минуты проходит матч Второй лиги A (группа Серебро, второй этап), в рамках которого встречаются «Химик» и «Машук-КМВ». На момент выхода новости счёт в игре равный – 2:2.

На первой минуте игрок гостей Николай Иванов нанёс удар из центрального круга прямо после стартового свистка и поразил ворота соперника. Ему понадобилось на гол около трёх секунд.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале Второй лиги.

Любопытно, что «Химик» сравнял счёт на второй минуте, а к 19-й минуте счёт в матче уже был 2:2.

Сейчас рекорд за самый быстрый гол в футболе принадлежит игроку английского «Кройдона» Райану Холлу, который отличился через 2,31 секунды после начала матча.