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Начо ищет клуб в МЛС — Relevo

Начо ищет клуб в МЛС — Relevo
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34-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Начо Фернандес хочет присоединиться к клубу из МЛС, сообщает испанское интернет-издание Relevo.

По информации источника, окружение футболиста работает над поиском новой команды в Америке.

Ранее сообщалось, что этим клубом может стать «Интер Майами», в котором играет Лионель Месси.

Начо является воспитанником «Реала». В его составе он провёл 361 матч во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. В нынешнем сезоне центральный защитник сыграл 42 матча во всех соревнованиях, в которых он не отметился голевыми действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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